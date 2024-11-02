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الاحتلال يزعم اغتيال قائد المنظومة الصاروخية في وحدة ناصر بحزب الله

08:21 م السبت 02 نوفمبر 2024

أرشيفية

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وكالات

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، اغتيال جعفر خضر فاعور قائد المنظومة الصاروخية في وحدة ناصر بحزب الله اللبناني.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جنديين في شمال غزة، فيما أعلن مجلس مستوطنة شومرون مقتل جندي ثالث.

وأشارت هيئة البث العبرية، إلى أن الجنديين قُتلا بانفجار عبوة ناسفة في معارك شمال قطاع غزة.

وفي سياق منفصل، نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن القوات البحرية بجيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عماد أمهز العضو بالقوة البحرية لحزب الله بعملية شمالي لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، قال أكسيوس، إن جنود تابعين للبحرية الإسرائيلية تمكنوا الليلة الماضية، من خطف عماد أمهز العضو البارز في حزب الله اللبناني حسب قوله.

ونقل الموقع الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي قوله: "تمكن جنود البحرية الإسرائيلية الليلة الماضية من القبض على عماد أمهز - وهو عضو بارز في القوة البحرية لحزب الله في عملية في شمال لبنان".

الاحتلال الإسرائيلي حزب الله جنوب لبنان جعفر خضر فاعور
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