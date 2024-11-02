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الانتخابات الأمريكية.. أبرز تصريحات ترامب وهاريس خلال جولاتهما الأخيرة

11:16 ص السبت 02 نوفمبر 2024

هاريس وترامب

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القاهرة- مصراوي

في إطار جهود اللحظة الأخيرة قبل يوم الانتخابات، قام كل من الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس بحملة مكثفة في ولايتين رئيسيتين. حيث عقد ترامب تجمعات انتخابية في ميشيغان وويسكونسن، بينما ركزت هاريس حصريًا على ولاية ويسكونسن، حيث جرت تجمعاتهم الأخيرة على مقربة من بعضها البعض في منطقة ميلووكي.

وتشكل ولايتا ميشيغان وويسكونسن محطات حاسمة للمرشحين؛ فقد أظهر استطلاع حديث لـ شبكة أخبار CNN الأمريكية، تقدم هاريس على ترامب بنسبة 48% إلى 42% بين الناخبين المحتملين في ميشيغان، فيما يتقدم ترامب في ويسكونسن بنسبة 51% إلى 45%. تجدر الإشارة إلى أن هذه الولايات كانت قد صوتت لصالح ترامب في عام 2016، بينما فاز بها الرئيس جو بايدن في عام 2020.

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أبرز تصريحات هاريس

في تجمع مخصص للعاملين النقابيين في ولاية ويسكونسن، وعدت هاريس بالاستثمار في صناعات مثل الصلب والحديد، وخلق فرص تصنيع جديدة تشمل إنتاج الألواح الشمسية. وأكدت التزامها بتحديث المصانع الحالية و"العمل مع النقابات لخلق وظائف ذات أجور جيدة".

كما ركزت حملة هاريس على استهداف الناخبين في ولايتي بنسلفانيا وميشيغان من خلال إعلانات تسلط الضوء على أجزاء من رسالتها المتعلقة بموقفها من الصراع في إسرائيل وغزة.

فيما شهد التجمع الأخير حضور في ميلووكي عدد من المشاهير، بما في ذلك مغنيي الراب فلو ميلي وجلوريلا. وشاركت كاردي بي، مغنية الراب الحائزة على جائزة جرامي، مشاعرها حول ترامب، واصفة إياه بـ"المحتال" ومنتقدة تصريحاته السابقة حول النساء، مشيرةً إلى أنها لم تكن تخطط للتصويت حتى انضمت هاريس للسباق.

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أبرز تصريحات ترامب

على الجانب الآخر وفي تجمع حاشد في ميشيغان، دعا ترامب الناخبين إلى الإدلاء بأصواتهم، واصفًا السباق الحالي بأنه "أهم انتخابات في حياته"، محذرًا من أن هذا هو "الوقت الآن أو أبدًا"، وحثّ الجميع على عدم التفريط بفرصة التصويت.

ورد ترامب على سؤال بشأن احتمالية تعيين روبرت إف كينيدي جونيور وزيرًا للصحة والخدمات الإنسانية، لم يرد ترامب بشكل مباشر، لكنه ذكر أن كينيدي "سيكون له دور كبير في الرعاية الصحية".

وفي ميلووكي، انتقد ترامب الصفقة الخضراء الجديدة، مكررًا ادعاءاته حول تغير المناخ. كما واجه مشكلات تقنية بالميكروفون وأعرب عن استيائه منها عدة مرات، ثم وجه انتقادات لخصمته هاريس، قائلًا إنها "تكره الأمريكيين".

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ردود الفعل حول مهاجة تشيني

وخلال حملته الانتخابية في أريزونا مساء الخميس، وصف ترامب النائبة الجمهورية السابقة ليز تشيني بأنها "صقر حرب" يجب إطلاق النار عليه، واستمرت ردود الفعل على هذه التصريحات طوال يوم الجمعة، حيث ردت تشيني، المعروفة بانتقاداتها الصريحة لترامب، قائلة: "هذا هو الأسلوب الذي يدمر به الديكتاتوريين الدول الحرة".

بينما علقت كامالا هاريس قائلة إن لغة ترامب "غير مقبولة" وتعتبر "خطيرة"، وأضافت أنها لم تتحدث مع تشيني منذ تصريحات ترامب، لكنها أشادت بشجاعتها.

فيما وصف البيت الأبيض تصريحات ترامب بأنها غير مقبولة وخطيرة.

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ترامب نفسه أوضح أن تعليقاته حول تشيني تعكس "عدم شجاعتها في مواجهة نفسها" رغم دعمها للحروب الخارجية، وذلك عبر منشور له على منصة Truth Social.

فيما أعلنت المدعية العامة لولاية أريزونا، كريس مايز، وهي ديمقراطية، أن مكتبها يحقق في ما إذا كانت تعليقات ترامب تشكل تهديدًا بالقتل بموجب قوانين الولاية.

الانتخابات الأمريكية الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب كامالا هاريس
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