الجزائر تدعو أطراف النزاع في السودان للموافقة على وقف إطلاق النار

وكالات

دعت الجزائر المجتمع الدولي إلى احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه، مطالبة بإدانة علنية وصارمة ضد التدخل الأجنبي في هذا البلد، داعية أطراف النزاع إلى خيار وقف إطلاق النار.

وقال المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، في مجلس الأمن الدولي، إن التعامل مع هذا النزاع ينبغي أن يكون في إطار الاحترام التام لسيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضيه، بحسب روسيا اليوم.

وأضاف: "ندعو مرة أخرى إلى إدانة علنية وصارمة للتدخل الأجنبي في السودان، كما نطالب بالاحترام الكامل لنظام العقوبات القائم وحظر الأسلحة المتعلق بالنزاع في السودان من قبل جميع الدول".

وشدد على ضرورة إعادة فتح المعابر الحدودية في السودان، مرحّبا بالمرونة التي أبدتها الحكومة السودانية مؤخرا بشأن هذه المسألة.

ودعا بشكل خاص إلى "تسهيل العمليات الإنسانية في منطقة جنوب كردفان في جنوب البلاد"، معربا عن أمله في "وصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها".

وأوضح أن "الوضع في السودان حساس بلا شك، والجزائر لا تزال مقتنعة بضرورة اضطلاع مجلس الأمن بدوره لإيجاد الحلول المناسبة لحماية المدنيين في السودان، وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني".

وتأسف بن جامع قائلا: "إن المساعي التي قد تضع الحكومة السودانية المعترف بها دوليا وقوات الدعم السريع على قدم المساواة تربكني".

وأكد بن جامع، أن حل النزاع في السودان يتطلب اعتماد مقاربة تدريجية تأخذ بعين الاعتبار المتغيّرات الحقيقية الموجودة على أرض الواقع، كما وصفها الأمين العام للأمم المتحدة، وتراعي الإرادة التي أعلنت عنها الحكومة السودانية.

من جهة أخرى، أكد بن جامع أن "الجزائر ستواصل دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الشخصي في السودان من أجل جمع كل الأطراف السودانية على طاولة المفاوضات، داعيا إياها إلى الموافقة على وقف إطلاق النار دون مزيد من التأخير.