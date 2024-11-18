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وزير الخارجية الفرنسي يطالب بإدخال المساعدات لغزة بشكل مكثف

11:21 ص الإثنين 18 نوفمبر 2024

جان نويل بارو

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(مصراوي)

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الاثنين، إن الوضع في منطقة الشرق الأوسط أصبح كارثي، مطالبًا بضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مكثف.

وصرح وزير الخارجية الفرنسي، أن الحل الوحيد المستدام من أجل السلام في المنطقة هو تطبيق حل الدولتين، بحيث تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمان.

وفي وقت سابق اليوم، حملت وزارة الخارجية الإيرانية، إسرائيل مسؤولية استمرار الحرب في منطقة الشرق الأوسط، قائلة إن إسرائيل لا تريد وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان.

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قطاع غزة وزارة الخارجية الإيرانية
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