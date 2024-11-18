وزير الخارجية الفرنسي يطالب بإدخال المساعدات لغزة بشكل مكثف

(مصراوي)

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الاثنين، إن الوضع في منطقة الشرق الأوسط أصبح كارثي، مطالبًا بضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مكثف.

وصرح وزير الخارجية الفرنسي، أن الحل الوحيد المستدام من أجل السلام في المنطقة هو تطبيق حل الدولتين، بحيث تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمان.

وفي وقت سابق اليوم، حملت وزارة الخارجية الإيرانية، إسرائيل مسؤولية استمرار الحرب في منطقة الشرق الأوسط، قائلة إن إسرائيل لا تريد وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان.