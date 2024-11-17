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الجيش الإسرائيلي يُعلن مقتل أحد جنوده في معارك شمال غزة

06:33 ص الأحد 17 نوفمبر 2024

الجيش الاسرائيلي

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وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، مقتل أحد جنوده في معارك شمال قطاع غزة، بحسب ما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

واستشهد وأصيب عددا من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي، فجر اليوم الأحد، استهدف منزلًا لإحدى العائلات بمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على مخيم جباليا شمالي القطاع وتحديدا المناطق الغربية منه الاحتلال، بجانب عمليات نسف للمنازل من قبل الجيش الذي يتوغل في محيط منطقتي الفالوجا والفاخورة.

وتشهد هذه المناطق على مدار الساعة عمليات إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال المتمركزة في المنطقة، إذ أن هناك انفجارات سمعت بعد منتصف الليلة في مخيم جباليا هي ناجمة عن عملية نسف لمنازل المواطنين في مخيم جباليا.

وتأتي هذه الاستهدافات الإسرائيلية بعد قيام الاحتلال بأعمال تجريف بالمنطقة الشرقية لمخيم جباليا، كما أن الطائرات الحربية أطلقت عدة صواريخ تجاه منازل المواطنين في بيت لاهيا أقصى شمال قطاع غزة وكان من بين الاستهدافات استهداف مبنى لمقر بلدية بيت لاهيا، وأيضا استهداف منزل لعائلة حمودة في بيت لاهيا مما أدى لاستشهاد عدة مواطنين وإصابة آخرين. للمزيد من التفاصيل اضغط (هنا)

الجيش الإسرائيلي قطاع غزة قصف غزة فلسطين
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