بخط الإيد.. إيران ترسل رسالة مهمة لأمريكا بشأن مخطط اغتيال ترامب

وكالات

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن إيران وجهت رسالة خطية إلى إدارة الرئيس جو بايدن تنفي فيها نيتها استهداف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ووفقًا للصحيفة، أكد مسؤولون أمريكيون أن طهران قدمت الشهر الماضي، ضمانات مكتوبة تشير إلى عدم سعيها لاغتيال ترامب، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات بين البلدين مع استعداد ترامب المحتمل للعودة إلى البيت الأبيض.

الرسالة الإيرانية، التي تم تسليمها في 14 أكتوبر، جاءت ردًا على تحذير أمريكي خطي أُرسل إلى طهران في سبتمبر.

وأكد المسؤولون الأمريكيون، أن الإدارة تعتبر التهديدات ضد ترامب مسألة أمن قومي خطيرة، وأن أي محاولة لاغتياله ستُعتبر عملاً حربياً.

من جانبه، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الاتهامات الأمريكية بأنها "مؤامرة صهيونية" لا أساس لها، مشددًا على أن طهران نفت مرارًا مثل هذه الادعاءات ووصفتها بالأكاذيب.

وأضاف أن هذه الاتهامات تهدف إلى تعقيد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا التزام طهران باستخدام الوسائل القانونية لاستعادة حقوقها.