سبق وأحرق القرءان.. محاكمة رجل روسي بتهمة التخابر لصالح أوكرانيا

موسكو - (أ ب)

مثل رجل روسي للمحاكمة اليوم الخميس؛ لاتهامه بالخيانة الكبرى، بعدما أرسل مقطع فيديو لجهاز الأمن الأوكراني، فيما تعد أحدث قضية ضمن سلسلة قضايا التجسس في ظل استمرار القتال في أوكرانيا.

وبدأت محكمة فولوجراد الجزئية الاستماع لقضية جديدة ضد نيكيتا زهورافيل، الذي يقضي حاليا عقوبة السجن لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام لقيامه بحرق نسخة من القرآن أمام مسجد.

وتستند الاتهامات الجديدة ضد زهورافيل على ما يتردد عن أنه قام بتصوير قطار محمل بمعدات عسكرية وطائرات حربية خلال عام 2023، وأرسل الفيديو لممثل عن جهاز الأمن الأوكراني، وفي حال إدانته سوف يصدر بحقه عقوبة السجن مدى الحياة.





