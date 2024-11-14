مسؤول أمريكي سابق: ترامب يسعى للتوصل لحل بشأن الحرب الأوكرانية

(مصراوي)

ذكر المبعوث الأمريكي السابق لأوكرانيا كيرت فولكر، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يتبنى موقفًا إيجابيًا تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن الأزمة الأوكرانية، وذلك حسبما نقلت عنه صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

ووفقًا للصحيفة الأمريكية، فإن فولكر يشير إلى أن تصريحات ترامب الداعمة لبوتين ليست مجرد مجاملات سياسية، بل هي جزء من استراتيجية تسعى لتحقيق مكاسب أثناء التفاوض مع القادة الدوليين.

وأضاف فولكر أن ترامب، رغم سعيه السابق للحفاظ على علاقة طيبة مع موسكو، لكنه اتخذ قرارات معاكسة، منها السماح بتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا قبل اندلاع النزاع العسكري.

وكان الرئيس الروسي قد شدد على أهمية تصريحات ترامب حول رغبته في إيجاد حل للأزمة الأوكرانية، وأكد استعداده لدعم أي خطوات تسهم في تسوية طويلة الأمد للصراع، مشيرًا إلى أن هدفه هو رؤية أوكرانيا دولة ذات سيادة مستقلة، بعيدة عن تدخلات الدول الأخرى.

وأضاف بوتين أنه لا يعارض إجراء محادثات مباشرة مع ترامب، لكنه أشار إلى أن العزلة التي يفرضها قادة الغرب على الكرملين حالت دون إجراء مثل هذه الاتصالات.