القيادة المركزية الأمريكية: تصدينا لهجوم حوثي على مدمرتين عند باب المندب

وكالات

قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان، اليوم الأربعاء، إنها نفذت ضربات جوية دقيقة على مخازن أسلحة تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في مناطق سيطرتهم داخل اليمن.

وأشارت "سنتكوم"، إلى أن الضربات نُفذت يومي التاسع والعاشر من نوفمبر واستهدفت مخازن أسلحة تقليدية متطورة، موضحة أن الضربات تهدف إلى إضعاف قدرة الحوثيين على تهديد الشركاء الإقليميين.

وأكدت السنتكوم، أنها تصدت لأسلحة أطلقها الحوثيون أثناء عبور مدمرتين وطائرات أمريكية مضيق باب المندب، إذ أفشلت هجوما بمسيرات وصواريخ باليستية وصواريخ كروز في مضيق باب المندب.