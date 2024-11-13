سوليفان: بايدن وترامب ناقشا قضية الأسرى الإسرائيليين بغزة

وكالات

قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، إن الرئيس جو بايدن ناقش مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب قضية الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وأكد سوليفان أن إدارة بايدن مستعدة للتعاون مع الإدارة القادمة لتعزيز إطلاق سراح الأسرى في غزة.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية عن ترامب، قوله إنه ناقش مع بايدن الحرب المستمرة في الشرق الأوسط وأوكرانيا، مضيفا "تحدثت مع بايدن كثيرا عن الشرق الأوسط وأردت معرفة أفكاره وأين وصلنا حاليا".

وكان بايدن استقبل الرئيس المنتخب دونالد ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، في وقت سابق اليوم، لمناقشة عدد من الملفات.