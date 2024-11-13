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"للبقاء طويلًا".. الجيش الإسرائيلي يبني بؤرًا استيطانية بغزة

12:36 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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(وكالات)

قالت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأربعاء، إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي يفتح محاور جديدة ويشق طرقًا واسعة في قطاع غزة"، نقلًا عن مصادر وصور أقمار صناعية.

وأضافت "جيش الاحتلال يبني بؤرًا استيطانية كبيرة وبنية تحتية للبقاء طويلًا بالقطاع".

وأكدت الصحيفة العبرية أن "جيش الاحتلال يهدم بشكل منهجي المباني التي لا تزال قائمة في قطاع غزة".

ونقلت هآرتس عن قائد عسكري كبير قوله، إن "المواقع التي يبنيها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة لن تكون فقط لمدة شهر أو شهرين".

جيش الاحتلال الإسرائيلي بؤر استيطانية بغزة طوفان الأقصى
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