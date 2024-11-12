سفير فرنسا بالقاهرة: مصر دولة محورية واستراتيجية جاذبة للاستثمارات الفرنسية

القاهرة – (أ ش أ)

أكد سفير فرنسا بالقاهرة إيريك شوفالييه، أن مصر دولة محورية واستراتيجية جاذبة للاستثمارات الفرنسية، مشيراً إلى عمق وقوة وتاريخية العلاقات التي تربط بين القاهرة وباريس، مؤكداً أن الشركات الفرنسية مهتمة بإقامة استثمارات جديدة في مصر، وسيكون هناك العديد من المشروعات الجديدة، خاصة في مجال التقنيات الحديثة، والتنمية، والطاقات المتجددة، والهيدروجين الأخضر.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، السفير الفرنسي والوفد المرافق، لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة وجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف مجالات الكهرباء، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، ومتابعة المشروعات القائمة في إطار خطة تطوير وتحديث الشبكة الموحدة.

وأشاد عصمت - خلال اللقاء - بعمق العلاقات والتعاون والشراكة بين البلدين في المجالات الاقتصادية، مستعرضا فرص دعم وتعزيز التعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها وهيئاتها التابعة وبين الشركات الفرنسية، لاسيما في مجال تطوير وتحديث مراكز التحكم، وتوطين صناعة المهمات الكهربائية، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة، ومن بينها الخلايا الشمسية، في ظل توافر المواد الخام اللازمة للصناعة، وإمكانية التوسع في مشاركة الشركات الفرنسية في مشروعات قطاع الكهرباء، في إطار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة الطاقة المتجددة، وتعظيم الاستفادة من الطاقات النظيفة في إطار استراتيجية الطاقة، ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها في مجال الهيدروجين الأخضر.

وقال عصمت :"إن جزء كبيراً من المهمات الكهربائية الخاصة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يمكن تصنيعها محلياً، خاصة في ظل توافر المواد الخام اللازمة للصناعة، مشيراً إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل لتطوير وتحديث الشبكة الموحدة في إطار خطة عامة للوصول إلى أفضل تكنولوجيا بأقل الأسعار، وأن العديد من الشركات الفرنسية العاملة في المجال تقوم بدور كبير في هذا الإطار، موضحاً مواصلة تقديم التيسيرات والتسهيلات الممكنة لتمويل مشروعات الكهرباء النظيفة منخفضة الكربون، وحرص الوزارة على تعزيز وتبادل الخبرات مع الدول المتقدمة في هذا المجال، ومن بينها فرنسا".

وأكد عصمت حرص الوزارة على التعاون مع الجانب الفرنسي والعمل على جذب المزيد من الشركات الفرنسية للاستثمار في ضوء التعاون القائم بين البلدين في العديد من المجالات، ومن بينها الطاقة النظيفة وتطوير الشبكة الكهربائية والهيدروجين الأخضر، ومشاركة الشركات الفرنسية في سوق الطاقة بمصر، مشيداً بالشركات الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية، وتعد مشاركة الوكالة في تمويل مشروعات القطاع ثقة في نجاح قطاع الكهرباء في إدارة مشروعاته، موضحاً الاهتمام الذي يوليه القطاع لجذب وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.