ترامب يختار "عدو الصين" لمنصب مستشار الأمن القومي الأمريكي

واشنطن – (أ ش أ)

يخطط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لتعيين مايكل والتز، الضابط السابق في القوات الخاصة، مستشارا للأمن القومي.

وقال مصدران مطلعان على الأمر - لموقع "أكسيوس" الأمريكي - "إن ترامب سيختار النائب مايكل والتز عضو الكونجرس الجمهوري عن ولاية فلوريدا، كمستشار للأمن القومي".

وبحسب "أكسيوس"، يرفع الاختيار أحد صقور الحزب الجمهوري البارزين المتشددين في التعامل مع الصين إلى دور رئيسي في الأمن القومي داخل إدارة ترامب.

يشار إلى أن والتز هو جندي سابق في الجيش خدم في حرب أفغانستان، وعمل لاحقا كمسؤول عن سياسة الدفاع في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) والبيت الأبيض أثناء إدارة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش.

وتم انتخاب والتز لأول مرة للكونجرس في عام 2018 ليحل محل حاكم فلوريدا الحالي رون دي سانتيس، وخدم في لجان الشؤون الخارجية والقوات المسلحة والاستخبارات في مجلس النواب.

ووالتز أحد أبرز منتقدي الصين في الكونجرس، وزعم في عام 2021 أن الولايات المتحدة في "حرب باردة" مع الدولة الآسيوية.