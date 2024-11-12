الأمم المتحدة تحذر من زيادة أعداد اللاجئين من المناطق المعرضة للتغير المناخي

جنيف - (د ب أ)

حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء، من زيادة أعداد اللاجئين من المناطق المعرضة بصورة خاصة للتغير المناخي، وذلك في حال لم يتم ضخ استثمارات لتحسين البيئة.

وقد تم تقديم تقرير المفوضية في مؤتمر التغير المناخي الأممي أو كوب 29، المنعقد في باكو.

وقال مفوض شؤون اللاجئين فيليبو جراندي "في ظل ازدياد قوة الصدمات المناخية، وتكرار حدوثها في المزيد من الأماكن، يتزايد عدد النازحين الذين يجدون أنفسهم مضطرين مرة وأخرى للبحث عن مكان آمن وقابل للعيش به".

وقالت المفوضية إن الأشخاص يفرون في الكثير من المناطق بسبب العنف والصراعات، لكن هذا يرجع أيضا إلى الصراع على الموارد التي تنضب بسبب التغير المناخي.

ويفر الكثير من اللاجئين إلى دول مجاورة، هي نفسها متضررة بشدة من التغير المناخي، ووفقا للمفوضية، فإن 75% من بين 123 مليون شخص فروا من أوطانهم بحلول نهاية العام الماضي ويعيشون في أماكن أخرى كانوا يقيمون في دول تواجه خطورة مرتفعة للتعرض للكوارث المتعلقة بالتغير المناخي.

ويشار إلى أنه خلال العقد الماضي، اضطر نحو 220 مليون شخص لمغادرة قراهم ومدنهم على الأقل بصورة مؤقتة بسبب الكوارث المناخية المتعلقة بالتغير المناخي.