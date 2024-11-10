بعد مزاعم الاحتلال بتعذيب فلسطينيين.. حماس: إسرائيل تواصل فبركة الوثائق

وكالات

‏قالت مصادر مقربة من حماس، اليوم الأحد، إن حركة المقاومة الفلسطينية تشكك في مصداقية مواد إعلامية صادرة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي.

‏وأكدت المصادر في تصريحات لقناة "العربية"، أن حماس تشكك في فيديو نشرته إسرائيل حول تعذيب معتقلين لدى الحركة بغزة، موضحين أن إسرائيل فبركت سابقا وثائق تخص قادة الحركة وتكرر ذلك.

وقبل وقت قليل، نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه بمنصة "إكس"، مقطع فيديو زاعما أنه يعود لأحد حركة حماس بينما يقوم بتعذيب فلسطيني.



