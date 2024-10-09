مع اقتراب الإعصار ميلتون.. إجلاء أكثر من مليون شخص من ولاية فلوريدا الأمريكية (فيديو)

(وكالات)

في الوقت الذي يتحرك فيه الإعصار "ميلتون" بسرعة نحو ساحل ولاية فلوريدا المطل على خليج المكسيك، شهدت الولاية الأمريكية ازدحامات مرورية ونقص في الوقود بسبب فرار الآلاف من السكان، بعد إصدار السلطات أوامر بإجلاء أكثر من مليون شخص قبل وصول الإعصار إلى منطقة خليج تامبا.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار، المصنف ضمن الفئة الخامسة وهي الأقوى على مقياس الأعاصير، إلى اليابسة في وقت متأخر من مساء اليوم الأربعاء أو صباح الخميس، مهددًا المناطق السكانية الكثيفة على الساحل الغربي لفلوريدا.

ويأتي هذا بينما لا تزال الولاية تتعافى من آثار الإعصار "هيلين" الذي ضرب المنطقة قبل أسبوعين فقط.

Hurricane Milton has now intensified to a Category 5 hurricane with winds howling at 180 mph. One of the largest scale, massive evacuations are happening now in Florida. God bless the beautiful people of Florida, our lineman, crews and and the heroes to restore and protect others pic.twitter.com/JJONMg7t6X — Art Network USA (@ArtNetworkUSA) October 9, 2024

وأعلن المركز الوطني للأعاصير أن سرعة الرياح المصاحبة لـ"ميلتون" تصل إلى 270 كيلومترًا في الساعة، مما يزيد من خطورته، في حين قال حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، إنه تم نشر 5000 جندي من الحرس الوطني استعدادًا للتعامل مع الأضرار المحتملة، مع بقاء 3000 آخرين في حالة تأهب قصوى.

من جانبه، حث الرئيس الأميركي جو بايدن السكان الذين طُلب منهم الإخلاء على المغادرة الفورية، مشددًا على أن الأمر يتعلق بسلامة الأرواح.

في الوقت ذاته، أدت الازدحامات المرورية إلى اختناق الطرقات المؤدية إلى خارج تامبا، كما نفد الوقود من حوالي 17% من محطات الوقود في فلوريدا.

وكان الإعصار "ميلتون" قد تراجع إلى الفئة الرابعة يوم الثلاثاء، لكنه استعاد قوته مجددًا، ومن المتوقع أن يظل خطرًا بالغًا بعد وصوله إلى اليابسة، حيث قد يتسبب في دمار واسع وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.

وفي المكسيك، أحدثت العاصفة بعض الأضرار، لكن حاكم ولاية يوكاتان، خواكين دياز مينا، أفاد بأن الخسائر كانت محدودة. وتسبب الإعصار في انقطاع الكهرباء عن آلاف الأشخاص.

ولا تزال عمليات الإغاثة مستمرة في جنوب شرق الولايات المتحدة بعد الإعصار "هيلين"، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص في ست ولايات وألحق أضرارًا قدرت بمليارات الدولارات.