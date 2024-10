مع اقتراب الإعصار ميلتون.. إجلاء أكثر من مليون شخص من ولاية فلوريدا الأمريكية (فيديو)

(وكالات)

في الوقت الذي يتحرك فيه الإعصار "ميلتون" بسرعة نحو ساحل ولاية فلوريدا المطل على خليج المكسيك، شهدت الولاية الأمريكية ازدحامات مرورية ونقص في الوقود بسبب فرار الآلاف من السكان، بعد إصدار السلطات أوامر بإجلاء أكثر من مليون شخص قبل وصول الإعصار إلى منطقة خليج تامبا.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار، المصنف ضمن الفئة الخامسة وهي الأقوى على مقياس الأعاصير، إلى اليابسة في وقت متأخر من مساء اليوم الأربعاء أو صباح الخميس، مهددًا المناطق السكانية الكثيفة على الساحل الغربي لفلوريدا.

ويأتي هذا بينما لا تزال الولاية تتعافى من آثار الإعصار "هيلين" الذي ضرب المنطقة قبل أسبوعين فقط.

