بعد مقتل 7 أشخاص.. روسيا تُدين الاستهداف الإسرائيلي لدمشق

(وكالات)

أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة السورية دمشق أمس الثلاثاء.

وطالبت الخارجية الروسية، تل أبيب باحترام السيادة السورية على أراضيها.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، هجومًا استهدف مبنى سكني في دمشق أدى لمقتل 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين بينهم أطفال ونساء.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الهجوم أراد استهدف مسؤول بارز في حزب الله مسؤول عن توريد الأسلحة للبنان.