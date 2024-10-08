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BBC

جيش الاحتلال يطالب سكان الجنوب اللبناني بترك منازلهم حتى إشعار آخر

01:41 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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(وكالات)


طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سكان الجنوب اللبناني، بإخلاء منازلهم في إطار العدوان الذي يشنه على قرى الجنوب.

وقال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي، إنه يحظر على سكان الجنوب العودة إلى منازلهم حتى إشعار آخر في إطار استمرار مهاجمة مواقع حزب الله في قرى الجنوب.


وحذر أدرعي المدنيين من التوجه أو العودة إلى الجنوب قائلًا إن ذلك يعرض حياتهم للخطر.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق اليوم بدء عملية برية محدودة في جنوب غرب لبنان ضد أهداف حزب الله.

جيش الاحتلال سكان الجنوب اللبناني العدوان الاسرائيلي
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