جيش الاحتلال يطالب سكان الجنوب اللبناني بترك منازلهم حتى إشعار آخر

(وكالات)



طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سكان الجنوب اللبناني، بإخلاء منازلهم في إطار العدوان الذي يشنه على قرى الجنوب.

وقال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي، إنه يحظر على سكان الجنوب العودة إلى منازلهم حتى إشعار آخر في إطار استمرار مهاجمة مواقع حزب الله في قرى الجنوب.

#عاجل الى سكان جنوب لبنان ديروا بالكم!

يستمر جيش الدفاع في مهاجمة مواقع #حزب_الله في قريتكم وبالقرب منها وذلك يحظر عليكم العودة الى بيوتكم حتى اشعار آخر وذلك حفاطًا على سلامتكم.

عليكم الامتناع عن التوجه جنوباً, كل من يتوجه جنوبا فهو يعرض حياته للخطر. pic.twitter.com/QzsbgCmhB8 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 8, 2024



وحذر أدرعي المدنيين من التوجه أو العودة إلى الجنوب قائلًا إن ذلك يعرض حياتهم للخطر.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق اليوم بدء عملية برية محدودة في جنوب غرب لبنان ضد أهداف حزب الله.