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BBC

الخارجية الأمريكية تعلق على الأوضاع في لبنان وغزة

09:09 م الإثنين 07 أكتوبر 2024

وزارة الخارجية الأمريكية

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وكالات

قالت الخارجية الأمريكية، إن ما تسعى إليه واشنطن هو التطبيق التام لقرار مجلس الأمن 1701 في جنوب لبنان

وأضافت الخارجية، أن واشنطن تتوقع أن تستهدف إسرائيل حزب الله في لبنان بطريقة تلتزم بالقانون الدولي الإنساني، موضحة أن العمليات البرية الإسرائيلية في لبنان محدودة حتى الآن وفقا لتقييمنا.

وتابعت: "موقفنا لم يتغير ويتمثل في معارضة احتلال قطاع غزة أو مصادرة أجزاء منه"، موضحة أن أي اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يكون ملزما للطرفين

وأكملت: "لا ندفع باتجاه وقف لإطلاق النار في غزة من قبل إسرائيل دون موافقة حماس"، مشيرة إلى أنه تم تحييد قدرات حماس بشكل كبير وهي الآن غير قادرة على شن هجوم كما حدث في 7 أكتوبر.

وزارة الخارجية الأمريكية لبنان غزة الاحتلال الإسرائيلي
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