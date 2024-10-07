في الذكرى الأولى.. فصائل المقاومة الفلسطينية: سنكنس الاحتلال من المنطقة

(وكالات)

أصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، بمناسبة مرور على اندلاع "طوفان الأقصى" قائلة، إن وحدة المقاتلين بالميدان على مدار عام كامل مثلت مشهدا عظيما وعامل قوة للمقاومة.

وأضافت فصائل المقاومة الفلسطينية، أنها رأت تسابق أبناء الشعب الفلسطيني للانضمام للمقاتلين قبل الحرب وخلاله، بعكس ما تمنى الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت فصائل المقاومة، أن معركة طوفان الأقصى انطلقت من غزة وامتدت مفاعيلها إلى كل أرجاء الأرض، مشيرة إلى أن عبور 7 أكتوبر وما تبعه حدث فارق في تاريخ نضال الشعب الفلسطيني والأمة العربية.

وتابعت فصائل المقاومة، أن أحداث الـ7 من أكتوبر أساء وجه "الكيان الغاصب" وأسقط نظرية الردع التي حاولت إسرائيل تأسيسها، متوعدة بمزيد من المفاجآت التي سيراها الاحتلال الإسرائيلي في الأيام القادمة.

وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، على وحدة الهدف والدم والمصير وأن فلسطين ليست وحدها، مشددة على أن معركة طوفان الأقصى ستكنس الاحتلال من المنطقة.

كما أكدت فصائل المقاومة على وحدة قادة الفصائل في القرار والرؤية.