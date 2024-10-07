حماس: خسائرنا تكتيكية وخسائر العدو استراتيجية في معركة طوفان الأقصى

وكالات

أكد رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل اليوم الاثنين أن الاحتلال عجز في غزة وفي مواجهة جبهات المقاومة ومصيره إلى زوال.

ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية(صفا) عن مشعل قوله، في كلمة اليوم بمناسبة الذكرى الأولى لطوفان الأقصى، إن "طوفان الأقصى سيظل نقطة سوداء في تاريخ الاحتلال وكتائب المقاومة سطرت ملحمة للنصر رغم ما فعله الاحتلال من جرائم".

وأضاف أن"الحركة قدمت رئيسها والكثير من كوادرها ومجاهديها شهداء فداء للقدس والأرض ودفعنا أثمانا باهظة خلال معركة الطوفان لكن خسائرنا تكتيكية وخسائر العدو استراتيجية".

ووجه الشكر إلى لبنان والعراق واليمن وكل من قدم الدعم والسند لمعركة طوفان الأقصى، مشيرا إلى أن "طوفان الأقصى حقق خلال عام الكثير مما لم يتحقق سابقا وأعاد القضية الفلسطينية إلى الواجهة ودمر صورة الكيان الصهيوني أمام العالم وكشف حقيقته".

وأكد أن "طوفان الأقصى نقلة موضوعية في مسار المقاومة وخبرتها وأفشل مخططات التهويد في القدس"، مشيرا إلى أن "المقاومة في غزة دليل حي على القدرة على بناء القوة خلال الظروف الصعبة والقاهرة".