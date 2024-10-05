عائلات الأسرى بغزة: حماس وافقت على مقترحات بايدن ونتنياهو أفشلها متعمدا

وكالات

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، اليوم السبت، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قرر التخلي عن الأسرى من أجل مجده السياسي.

وأكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين، أنه بات واضحا أن نتنياهو لن يرجع الأسرى حتى لو أنهى حربه في الشمال ضد حزب الله اللبناني، مضيفين "نحن مضربون عن الطعام أمام الكنيست ولن نستسلم وسنواصل نضالنا حتى عودة الأسرى".

ونوّهت عائلات الأسرى الإسرائيليين، إلى أن حركة حماس وافقت على مقترحات الرئيس الأمريكي جو بايدن و"نتنياهو أفشل متعمدا جولات التفاوض بشأن الصفقة وأسرانا يموتون في الأنفاق".