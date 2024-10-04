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BBC

الجيش الأمريكي يعلن قصف 15 هدفا في اليمن

10:02 م الجمعة 04 أكتوبر 2024

الجيش الأمريكي يعلن قصف 15 هدفا في اليمن

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وكالات

قالت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى، إن قواتها ضربت اليوم الجمعة 15 هدفا في مناطق باليمن خاضعة لسيطرة الحوثيين.

ووصفت تلك الأهداف بأنها "قدرات عسكرية هجومية للحوثيين"، وقالت إن الضربات جاءت "لحماية حرية الملاحة وتأمين المياه الدولية أمام السفن".

وفي وقت سابق، نقلت شبكة "إيه بي سي" عن مسؤول أمريكي أنه تم تنفيذ ضربات على أهداف في اليمن، مشيرا إلى أنها تأتي بعد أسبوع من إطلاق الحوثيين مسيّرات وصواريخ لاعتراض سفن أمريكية في البحر الأحمر.

كانت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله "الحوثيون"، قالت إن 3 غارات أمريكية بريطانية استهدفت جنوب شرق محافظة البيضاء وسط اليمن.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر حكومي بريطاني، أن بريطانيا لم تشارك في الغارات الجوية على اليمن" اليوم الجمعة.

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