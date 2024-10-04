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الأمم المتحدة: أكثر من 5 ملايين شخص في غرب ووسط أفريقيا تضرروا من الفيضانات

10:37 ص الجمعة 04 أكتوبر 2024

فيضانات في غرب ووسط أفريقيا أرشيفية

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نيويورك- (د ب أ)

قالت الأمم المتحدة يوم الخميس إن أكثر من 5 ملايين شخص في 16 دولة في غرب ووسط أفريقيا تضرروا من الفيضانات حتى الآن هذا العام.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن الفيضانات في غرب ووسط أفريقيا وصلت إلى مستويات كارثية، حيث كانت تشاد والنيجر ونيجيريا من بين الدول الأكثر تضررا.

وقال المكتب إن أكثر من ألف شخص توفوا، وتم تهجير ما لا يقل عن 740 ألف شخص. بالإضافة إلى ذلك، تعرضت مئات الآلاف من المنازل، وأكثر من 100 مدرسة، والعشرات من المرافق الصحية للأضرار. كما تأثر ما يقرب من 500 ألف فدان من الأراضي الزراعية.

ومن جانبها قامت المنسقة المؤقتة للإغاثة الطارئة، جويس ميسويا، بتخصيص 35 مليون دولار من صندوق الاستجابة الطارئة المركزي التابع للأمم المتحدة لتقديم الإغاثة من الفيضانات في كل من تشاد والنيجر ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكونغو.

فيضانات في غرب ووسط أفريقيا في غرب ووسط أفريقيا تضرر الملايين في الفيضانات لأمم المتحدة الفيضانات وصلت إلى مستويات كارثية
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