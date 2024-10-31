برنامج الأغذية العالمي في مصر يستعرض تقنيات زراعية مقاومة للمناخ

(وكالات)

شارك برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر، اليوم الخميس، بالشراكة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في النسخة الأولى من الملتقى والمعرض الدولي للزراعة الذكية والخضراء، حيث عُقد الملتقى من 28 إلى 30 أكتوبر، وجمع قادة الصناعة وكبار المسئولين والشركاء الدوليين والجهات المعنية الذين يسعون إلى دفع التحول نحو الزراعة الذكية والمستدامة لمواجهة تأثير تغير المناخ على نظم الغذاء.

وقدمت نائب مدير مكتب البرنامج في مصر، روسيال فانيلي، خطاب في البداية، وشاركت في جلسة نقاشية للخبراء حول فرص التعاون في الزراعة الذكية والخضراء، مؤكدة على دور الشراكات الدولية في تعزيز الممارسات الذكية مناخيا، وبناء القدرة على الصمود في القطاع الزراعي في مصر.

كما سلط البرنامج الضوء على السياق الريفي من حيث محدودية الموارد والممارسات التقليدية، حيث تم الانتقال إلى استعراض التحسينات الملموسة التي شهدتها هذه المجتمعات بعد تبنيها تغييرات مثل معالجة المخلفات الزراعية، وأنظمة الري بالطاقة الشمسية، وتقنيات الإدارة المحسنة للأراضي.