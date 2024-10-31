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قوات الاحتلال تستهدف الطابق الثالث من مستشفى كمال عدوان بغزة

03:32 م الخميس 31 أكتوبر 2024

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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(وكالات)

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الطابق الثالث من مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة.

وأدى الاستهداف، لاحتراق الأدوية والمخزون الطبي في المستشفى بحسب وزارة الصحة بغزة.

جاء ذلك بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي القطاع واعتقال العشرات من الأطقم الطبية والمرضى المتواجدين في المستشفى.

كما قامت قوات الاحتلال باستهداف نجل مدير المستشفى ما أدى لاستشهاده.

من جهتها ناشدت وزارة الصحة في قطاع غزة المجتمع الدولي، بإرسال فرق طبية عاجلة إلى مستشفى كمال عدوان وشمال القطاع في ظل نقص الأطقم الطبية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي غزة قطاع غزة
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