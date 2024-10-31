المفوضية الأوروبية تنكّس أعلامها حدادًا على ضحايا الفيضانات في إسبانيا

بروكسل – (أ ش أ)

نكست المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، أعلامها إلى النصف حدادا على ضحايا الفيضانات العارمة في إسبانيا.

وأعربت المفوضية - حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - عن تعازيها لعائلات الضحايا وعن شكرها ودعمها لفرق الإغاثة والإنقاذ، مشيرة إلى أن الفيضانات في إسبانيا ليست مأساة وطنية فحسب بل مأساة أوروبية أيضا.

من جانبها، قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، إن أوروبا تنعي جميع الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم بسبب هذه الفيضانات كما أكدت أن الجميع سيواجه معهم هذه الكارثة المأساوية.

وكانت حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت مناطق جنوب شرق إسبانيا بشكل مفاجئ مؤخرا إلى 95 قتيلا، وقد غمرت مياه الأمطار الغزيرة الطرق والبلدات وتسببت في جرف السيارات في الشوارع وخروج قطار عن مساره قرب مدينة "مالقة" وإلحاق أضرار بالعديد من المنازل والمباني.

وطالبت السلطات الإسبانية السكان في المناطق الأكثر تضررا بالبقاء داخل منازلهم للحفاظ على أرواحهم وأيضا بتجنب السفر غير الضروري.