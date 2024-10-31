الشرطة الإسرائيلية تعتقل زوجين بزعم التجسس لصالح إيران

القدس- (د ب أ)

قالت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إنها اعتقلت زوجين بزعم التجسس على مواقع استخباراتية إسرائيلية وجمع معلومات عن أكاديمي إسرائيلي لصالح إيران.

وقالت أجهزة الأمن الإسرائيلية إنها كشفت عدة شبكات تجسس إيرانية في الأشهر الأخيرة.

وخاض العدوان اللدودان، إسرائيل وإيران، حربا خفية طويلة الأمد ظهرت إلى العلن منذ اندلاع الحرب في غزة. وتبادلت إسرائيل وإيران إطلاق النار مباشرة لأول مرة في أبريل الماضي ثم مرة أخرى خلال أكتوبر الجاري.

وقالت الشرطة وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك"، في بيان مشترك اليوم الخميس، إن الرجل الذي جرى اعتقاله، من سكان مدينة اللد بوسط البلاد، ويدعى رافائيل جولييف، وكان يراقب مقر جهاز الموساد الإسرائيلي لصالح الإيرانيين وجمع معلومات عن أكاديمي يعمل في معهد دراسات الأمن القومي، وهو مركز أبحاث إسرائيلي بارز.

ولم يحدد البيان هوية الباحث.

وقال البيان إن جولييف كان مكلفا أيضا بإيجاد شخص ليقوم بعملية اغتيال، رغم أن البيان لم يوضح ما إذا كان قد نفذ ذلك بالفعل.

وذكر البيان أن زوجة جولييف، لالا، قدمت المساعدة في الأنشطة.





