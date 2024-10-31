المجلس الوطني الفلسطيني: الإعدامات التي تنفذها إسرائيل هي عملية "إرهاب دولة"

رام الله – (أ ش أ)

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن عمليات الإعدام والاغتيالات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدن ومخيمات الضفة الغربية تعتبر بمثابة إرهاب دولة وجريمة حرب وتصعيد للعدوان والحرب الدموية الشاملة تجاه الشعب الفلسطيني.

وأضاف فتوح، في بيان صحفي صدر عن المجلس الوطني، اليوم الخميس، وأوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن هذه الجرائم والتي كان آخرها استشهاد ثلاثة شبان في مدينة طولكرم امتداد لعمليات الإبادة والتطهير العرقي التي تستهدف الوجود الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 13 شهرا والتي راح ضحيتها أكثر من 50 ألفاً معظمهم من الأطفال والنساء.

وحمل فتوح، الإدارة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن حرب الإبادة الجماعية التي تستهدف الوجود الفلسطيني، قائلا "إن شعبنا تتم إبادته بأسلحة أمريكية محرمة دوليا أدت إلى إبادة عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني بالإضافة إلى تدمير غالبية المدن والبلدات الفلسطينية في قطاع غزة".







