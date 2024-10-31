البث العبرية: واشنطن وبّخت المسؤولين الإسرائيليين لعدم زيادة المساعدات لغزة

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، اليوم الخميس، إن الإدارة الأمريكية وجهت توبيخا للمسؤولين الإسرائيليين بشأن المساعدات لقطاع غزة.

وأشارت البث العبرية، إلى أن الإدارة الأمريكية نقلت رسالة مفادها ألا تغيير يذكر في دخول المساعدات لقطاع غزة، موضحة أن الشاحنات التي تدخل القطاع أقل بكثير من الطلب الأمريكي البالغ نحو 350 شاحنة يوميا.

وأكدت البث العبرية، أن تل أبيب لم تمتثل لطلب واشنطن زيادة المساعدات رغم تحذيرها من تأثير ذلك على نقل الأسلحة.