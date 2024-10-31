السودان: مقتل 10 أشخاص بهجوم للدعم السريع استهدف منطقة غرب كردفان

الخرطوم- (د ب أ)

أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين جراء هجوم للدعم السريع على منطقة دونكي الحر بولاية غرب كردفان.

وقالت الشبكة، في بيان أوردته صحيفة "المشهد" السودانية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، إن الهجوم أسفر عن نهب السوق والمرافق الطبية، وإحراق عدد من المنازل، معربة عن إدانتها لعمليات القتل والنهب.

واعتبرت الشبكة أن "ذلك يمثل استمرارًا للقتل والتهجير في جميع مناطق تواجد الدعم السريع".

ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني والدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.





