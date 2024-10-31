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جيش الاحتلال يكشف سبب اقتحامه مخيم نور شمس بالضفة (فيديو)

10:26 ص الخميس 31 أكتوبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته تعمل منذ ساعات الليل في مخيم نور شمس بطولكرم بالضفة الغربية لإزالة ما وصفها بـ"بنى تحتية عسكرية".

وقال جيش الاحتلال إنه قصف بطائرة مسيّرة خلية مسلحين في مخيم نور شمس بطولكرم، متذرعا بأن الخلية أطلقت النار على قواته.

واستشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم بالضفة الغربية، والتي دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المخيم ، اندلعت على إثرها مواجهات متفرقة، وسط إطلاق نار كثيف تجاه الفلسطينيين ومنازلهم.

جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم نور شمس بطولكرم اقتحام مخيم نور شمس طوفان الأقصى
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