جيش الاحتلال يكشف سبب اقتحامه مخيم نور شمس بالضفة (فيديو)

وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته تعمل منذ ساعات الليل في مخيم نور شمس بطولكرم بالضفة الغربية لإزالة ما وصفها بـ"بنى تحتية عسكرية".

وقال جيش الاحتلال إنه قصف بطائرة مسيّرة خلية مسلحين في مخيم نور شمس بطولكرم، متذرعا بأن الخلية أطلقت النار على قواته.

تفجير آلية لجيش الاحتلال في محيط مخيم نورشمس بطولكرم فجر اليوم pic.twitter.com/iI95lHT0e5 — خلف الكواليس (@kalf_alkwalees) October 31, 2024

واستشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم بالضفة الغربية، والتي دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المخيم ، اندلعت على إثرها مواجهات متفرقة، وسط إطلاق نار كثيف تجاه الفلسطينيين ومنازلهم.