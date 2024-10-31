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إطلاق مسيرات من لبنان على إسرائيل.. وصافرات الإنذار تدوي في 12 منطقة

07:14 ص الخميس 31 أكتوبر 2024

طائرة مسيرة

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وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أنه رصد هدفا جويا مشبوها انطلق من لبنان باتجاه الجليلين الأعلى والغربي شمال إسرائيل، فيما دوت صفارات الإنذار في عكا ونهاريا و10 بلدات تحذيرا من مسيرات.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "بعد سماع صفارات الإنذار بين الساعة 4:19 و4:26 في منطقتي الجليل الأعلى والجليل الغربي، تم رصد هدف جوي مشبوه يقترب من الأراضي الإسرائيلية من جهة لبنان. ولم يتم رصد أي سقوط أو أضرار أو إصابات"، بحسب روسيا اليوم.

وفي هذا السياق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي ينشر جنودا في نقاط مراقبة على امتداد الحدود مع لبنان لرصد المسيرات والتحذير منها.

واعتبرت أن المسيرات تشكل تحديا كبيرا أمام سلاح الجو لصعوبة رصدها ما استدعى نشر جنود على حدود لبنان.

وبينما لم يصدر حزب الله بيانا في هذا الشأن حتى اللحظة، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيانات لها فجر اليوم الخميس، أنها هاجمت "هدفا حيويا في شمال إسرائيل، وهدفا عسكريا في جنوب إسرائيل" بالطيران المسير.

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق، إن هجماتها تأتي "استمرارا في نهج مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهل فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ"، مؤكدة "استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

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