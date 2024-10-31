كيم جونج أون: تحركات الأعداء دفعتنا لتعزيز القوة النووية

وكالات

أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، أحد أقوى صواريخها الباليستية، وفق ما أفاد الجيش الكوري الجنوبي، في أول اختبار صاروخي لكيم جونج أون منذ اتهامه بإرسال جنود إلى روسيا.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الخميس، أن البلاد أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات سجل رقما قياسيا يتجاوز أي اختبار سابق.

ونقلت الوكالة عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، إن التحركات الخطيرة التي يقوم بها أعداء بلاده تؤكد على ضرورة تعزيز قوتها النووية، بحسب سكاي نيوز.

وأشار إلى أن كوريا الشمالية لن تغير أبدا موقفها بشأن تعزيز ترسانتها النووية.

كانت سول قد حذرت قبل يوم من أن كوريا الشمالية قد تختبر صاروخا عابرا للقارات أو حتى تجري تجربة نووية قبل الانتخابات الأمريكية.

وجاءت عملية الإطلاق بعد ساعات معدودة من دعوة وزيري الدفاع الأمريكي لويد أوستن والكوري الجنوبي كيم يونج-هيون، كوريا الشمالية لسحب قواتها من روسيا.

وتقول واشنطن إن بيونجيانج نشرت 10 آلاف جندي هناك تحضيرا لعمل عسكري محتمل ضد القوات الأوكرانية.

وقال الجيش الكوري الجنوبي في ساعة مبكرة من صباح الخميس: إنه رصد صاروخا باليستيا بعيد المدى أُطلق من منطقة قريبة من بيونجيانج، مضيفا أن الصاروخ قطع مسافة 1000 كيلومتر تقريبا بعد إطلاقه على مسار مرتفع.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية ربما أجرت تجربة لصاروخ باليستي جديد طويل المدى يعمل بالوقود الصلب.

وأوضحت أن الصواريخ التي تحتوي على الوقود الصلب المدمج هي أسهل في الحركة والإخفاء ويمكن إطلاقها بشكل أسرع من الأسلحة التي تعمل بالوقود السائل، بحسب الأسوشيتد برس.

وأضافت هيئة الأركان المشتركة للجيش أنها تابعت الاستعدادات لإطلاق الصاروخ مع طوكيو وواشنطن حليفتي سول، وأنها سترد "بتدريبات مشتركة تشمل أصولا استراتيجية أميركية"، وهو ما يثير غضب الشمال دائما.

وأكدت طوكيو عملية الإطلاق، حيث قال وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني إن الصاروخ كان عابرا للقارات، وقد حلق لمدة أطول من أي صاروخ آخر اختبرته كوريا الشمالية.

وأشارت طوكيو إلى أن الصاروخ حلق لمدة 86 دقيقة وحقق ارتفاعا بلغ 7 آلاف كيلومتر.

وقال ناكاتاني للصحفيين: "هذا الصاروخ البالستي سجل أطول مدة تحليق، ونحن نقدّر أن ارتفاعه كان أعلى ما رأيناه".

ووصف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي شون سافيت، عملية الإطلاق، أنها انتهاك صارخ للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي، معتبرا أنها "تثير التوترات بلا داعٍ وتخاطر بزعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة".

وأضاف سافيت أن الولايات المتحدة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن الوطن الأمريكي وحلفائه في كوريا الجنوبية واليابان.