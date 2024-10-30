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صحة غزة: ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 43 ألفًا و163 فلسطينيًا

02:26 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

الاحتلال الإسرائيلي

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(وكالات)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 43 ألفًا و163 فلسطينيًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر من العام الماضي.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 101 ألف و163 شخصا وسط أوضاع متردية في جميع أنحاء القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ24 ساعة الماضية 5 مجازروصل منها للمستشفيات 102 شهيد و287 مصابا.

الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة غزة
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