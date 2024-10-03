"وضع الجهاز في الحمام".. رئيس وزراء بريطانيا السابق يتهم نتنياهو بالتجسس عليه

القاهرة- مصراوي

قال رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، إنه عثر على جهاز تجسس في حمامه الخاص بعد أن استخدمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفقا لما نشرته صحيفة تليغراف البريطانية اليوم الخميس.

وقال رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون في كتابه الجديد الذي سيصدر في وقت لاحق من هذا الشهر، إن الحادث وقع خلال الفترة التي كان فيها وزيرا للخارجية البريطانية. مشيرا إلى أن تلك الواقعة كانت في أيدي فريقه الأمني بعد زيارة نتنياهو لوزارة الخارجية في عام 2017.

وفي كتابه الذي سيصدر قريبا بعنوان "انطلقنا"، يقول جونسون إنه خلال اجتماع عقد في وزارة الخارجية، طلب نتنياهو الذهاب إلى الحمام وظل هناك لفترة طويلة من الوقت، متابعًا: "ربما كانت مصادفة، ربما لا، لكن قيل لي لاحقا، عندما أجروا فحصا روتينيا، عثروا على جهاز تجسس في المرحاض".

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن جونسون سئل عما إذا كان يعتزم تقديم مزيد من التفاصيل حول القضية، فأجاب: "كل ما تحتاج إلى معرفته عن القضية موجود في الكتاب". ومن غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل قد تعرضت للتوبيخ أو على الأقل تم سؤالها عن القضية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها إسرائيل بمحاولة الاستماع إلى كبار المسؤولين في جميع أنحاء العالم. ففي عام 2019، ذكرت الولايات المتحدة أن إسرائيل قامت بتركيب أجهزة تنصت بالقرب من البيت الأبيض ومنشآت حساسة أخرى في واشنطن.

وتشير التقديرات إلى أنه تم تركيب الأجهزة بين عامي 2017 و 2019، وكان الغرض منها التجسس على الرئيس دونالد ترامب وغيره من كبار المسؤولين في الإدارة. بالرغم من أنه أنكر ذلك وقال إن تلك الأقوال هي كذبة كاملة.