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سقوط مُسيرتين شمالي الأردن بعد انحرافهما عن مسارهما

12:04 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

سقوط مسيرتين شمالي الأردن

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عمان- (د ب أ)

أفاد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، بسقوط طائرتين مُسيرتين بشمال المملكة، صباح اليوم الثلاثاء، بعد انحرافهما عن مسارهما ودخولهما المجال الجوي الأردني قبل لحظات من الاصطدام بالأرض.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن المصدر قوله إن "السقوط حصل في منطقة وادي صيدور التابعة لمحافظة اربد ولم تقع أية إصابات، فيما نتج عنه اشتعال للنيران بمنطقة حرجية، إذ تم التواصل مع الدفاع المدني الذي أخمد الحريق الذي طال أعشابا جافة".

وأوضح المصدر: "تم إرسال فريق كشف هندسي عسكري للموقع، للتأكد من خلوها من متفجرات يمكن أن تهدد سلامة المواطنين والممتلكات".

سقوط مسيرتين شمالي الأردن القوات المسلحة الأردنية المجال الجوي الأردني
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