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غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت

09:09 ص الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

غارات جوية إسرائيلية

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وكالات

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد توقف دام لأكثر من يومين، وفقا لسكاي نيوز.

ورصد الجيش الإسرائيلي، 5 صواريخ نحو الجليل الأعلى سقط بعضها دون إصابات، بحسب ما ذكرته الغد الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وأكدت الوكالة اللبنانية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت 3 غارات إسرائيلية على إقليم التفاح بالجنوب.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، فجر اليوم الثلاثاء، استشهاد 60 شخصا وجرح 58 من جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عددا من البلدات في منطقة البقاع وبعلبك الهرمل.

غارة إسرائيلية لبنان الضاحية الجنوبية إسرائيل
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