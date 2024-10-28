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ديلي ميل: إخلاء عاجل لمحطة الفضاء الدولية (تفاصيل)

06:00 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

أرشيفية

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وكالات

أُبلِغ رواد الفضاء التابعين لوكالة ناسا على متن محطة الفضاء الدولية بالاستعداد لـ"إخلاء عاجل" وسط مخاوف متزايدة بشأن السلامة، حسب ما كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس.

وقال المصدر إن وكالة الفضاء الأمريكية ونظيرتها الروسية "روسكوزموس" تراقبان 50 "منطقة مثيرة للقلق" تتعلق بتزايد معدلات التسرب الهوائي على متن المحطة.

وباتت "ناسا" تعتبر الشقوق المتواجدة في الجانب الروسي من المحطة بمثابة "الخطر الأعلى على السلامة"، مما يرفع تصنيف التهديد إلى خمسة من أصل خمسة.

وأوضحت "ديلي ميل": "تم التأكيد على رواد الفضاء بالبقاء في الجانب الأمريكي عندما تكون الوحدة مفتوحة حتى يتمكنوا من الاقتراب من مركبتهم الفضائية في حالة الإخلاء في حالات الطوارئ".

وتابعت: "على الرغم من أن المسؤولين على علم بالمشكلة منذ عام 2019، إلا أن المصدر الدقيق للتسرب الهوائي لا يزال غير معروف".

وتم في وقت سابق تغطية جميع الشقوق المحتملة بـ"مزيج من مانع التسرب والبقع"، لكن وكالة ناسا حذرت من أن التسرب وصل إلى أسرع معدل له حتى الآن، في أبريل الماضي.

وهذا ليس السبب الوحيد للقلق، حيث حذرت وكالة الفضاء أيضا من أن محطة الفضاء الدولية معرضة لخطر التعرض لوابل من النيازك والحطام الفضائي، وفق الصحيفة البريطانية.

محطة الفضاء الدولية اخلاء محطة فضاء وكالة ناسا
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