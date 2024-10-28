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غارات إسرائيلية متواصلة على مدينة صور في جنوب لبنان

03:40 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

طائرة حربية اسرائيلية

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بيروت- (د ب أ)

شن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الاثنين غارات متواصلة على مدينة صور في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن "الطيران المعادي شن سلسلة غارات على مدينة صور".

وكان اتحاد بلديات صور تلقى تهديدات إسرائيلية بإخلاء بعض الشوارع والأماكن في مدينة صور الجنوبية.

وطلب الدفاع المدني اللبناني وجمعية كشافة الرسالة الإسلامية ممن تبقى من المواطنين في المدينة عبر مكبرات الصوت إخلاء تلك المناطق.

الطيران الحربي الإسرائيلي غارات إسرائيلية جنوب لبنان مدينة صور
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