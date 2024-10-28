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صحة غزة تناشد بإرسال فرق طبية إلى مستشفى كمال عدوان

02:51 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

غزة

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(وكالات)

ناشدت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الاثنين، المؤسسات الدولية بإيفاد فرق طبية جراحية بشكل عاجل إلى مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع.

جاء ذلك بعد اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمستشفى في بيت لاهيا شمالي القطاع، واعتقال عدد كبير من الأطقم الطبية العاملة في المستشفى والمرضى.

وفي وقت سابق اليوم، قال الجيش الإسرائيلي، إن اعتقل 100 شخص من مستشفى كمال عدوان، زاعمًا أنهم من مقاتلي حركة حماس.

غزة وزارة الصحة فرق طبية مستشفى كمال عدوان
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