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بعد إعادته مبلغ 100 ألف درهم.. الإمارات تكرم مقيم هندي وتشيد بأمانته

12:45 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

بعد إعادته مبلغ 100 ألف درهم.. الإمارات تكرم مقيم

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(وكالات)

كرمت شرطة دبي، مقيماً من الجنسية الهندية أعاد مبلغاً قيمته 100 ألف درهم بعد العثور عليه وسلمه إلى مركز الشرطة.

وأصدرت الشرطة بيانًا ذكرت فيه أن العميد ماجد السويدي، مدير مركز شرطة البرشاء، قدم شهادة تقدير للسيد سواديش كومار عرفانًا بأمانته، مشيرًا إلى أن هذا السلوك يعكس القيم الرفيعة التي تميز مجتمع الإمارات.

وحضر التكريم العقيد مصطفى محمد عبد الله، رئيس قسم التسجيل المروري، والمقدم ياسر الهاشمي، رئيس قسم التسجيل الجنائي، إلى جانب عدد من الضباط.

وأشاد العميد السويدي بتصرف السيد سواديش، مؤكدًا أن هذا التكريم يأتي ضمن جهود شرطة دبي لدعم وتشجيع المبادرات الإيجابية التي تعزز الأمن في المجتمع.

وبين أن المبادرة تشكل جزءًا من الشراكة المجتمعية التي تهدف إلى تعزيز التعاون والثقة بين الشرطة والجمهور.

من جانبه، أعرب السيد سواديش عن فخره بالتقدير الذي حصل عليه من شرطة دبي، مشيرًا إلى أن ما قام به كان انطلاقًا من واجبه الأخلاقي ورغبته في إرجاع المبلغ لصاحبه، بعدما عثر عليه في سيارته.

وأكد أن تصرفه يعكس إيمانه بأهمية رد الحقوق وتعزيز القيم النبيلة، داعياً إلى التعاون المستمر بين أفراد المجتمع والجهات الأمنية لتعزيز بيئة آمنة ومستقرة للجميع.

شرطة دبي الإمارات ماجد السويدي
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