طبيبة عائدة من غزة: عدد كبير من المصابين سيموت لنقص المستلزمات

وكالات

قالت الدكتورة فيكتوريا روز، العائدة من مهمة في قطاع غزة، إن العدد الكبير للأطفال المصابين هناك أصابها بصدمة شديدة.

وأوضحت الطبيبة أنها عاينت أطفالاً أصيبوا بطلقات نارية في أطرافهم، وأن معظم الإصابات كانت ناتجة عن الانفجارات، مشيرة إلى أن الإصابات كانت بالغة حيث شاهدت العديد من حالات البتر.

وتابعت الطبيبة، أنها لم تستطع معالجة بعض الأطفال بسبب نقص الأدوات الطبية، محذرة من أن كثيرين من المصابين قد يفقدون حياتهم بسبب هذا النقص، خاصة مع تقييد إسرائيل لعدد الأطباء المسموح لهم بدخول القطاع.