حماس تشيد بعملية دهس الجنود الإسرائيليين في تل أبيب

غزة - (د ب أ)

أشادت حركة حماس اليوم الأحد بعملية دهس الجنود الإسرائيليين في مدينة تل أبيب بإسرائيل وتعتبرها ردا "طبيعيا" على ما وصفته "بجرائم" إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت حماس في بيان صحفي وصلت نسخة منه لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن عملية الدهس البطولية تعد ردا طبيعيا على الجرائم بحقّ الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس.

وأضافت حماس في بيانها "إن الشعب الفلسطيني مستمر في تحدّيه لآلة القتل والإرهاب وأنه على عهده بمواصلة مسيرة المقاومة حتى كسر إرادة العدو ودحره، وتدفيعه ثمن جرائمه الوحشية".

وحثت حماس الفلسطينيين على تنفيذ مزيد من عمليات التصدي والاشتباك ضد الجنود والمستوطنين الإسرائيليين حتى نيل "حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

كانت إسرائيل قد أعلنت عن إصابة 35 إسرائيليا إثر عملية دهس نفذها سائق شاحنة فلسطيني بالقرب من قاعدة جليلوت العسكرية في تل أبيب صباح اليوم فيما بادرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار عليه وتحييده.

ويأتي ذلك في ظل مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي لحرب واسعة النطاق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأسفرت الحرب حتى الآن عن استشهاد حوالي 42 ألفا و 924 فلسطيني وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال بحسب آخر إحصائية أصدرتها وزارة الصحة الفلسطينية يوم أمس السبت.