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‏بن غفير: سنرفع وتيرة تسليح الإسرائيليين

05:06 م الأحد 27 أكتوبر 2024

إيتمار بن غفير

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وكالات

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، إنه سيرفع وتيرة تسليح الإسرائيليين.

وفي 7 أكتوبر الجاري، قال بن غفير، إن سلطات الاحتلال قامت بتوزيع أكثر من 120 ألف قطعة سلاح وستبقى ثابتة في عزمها على مواصلة تسليح شعب إسرائيل.

وأشار بن غفير، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت في منتصف الطريق وستواصل العمل بكل قوتها حتى تحقق النصر الكامل، مؤكدا أن جيش الاحتلال سيواصل القتال حتى تحرير جميع الأسرى وعودتهم إلى ديارهم وحتى يعود سكان الشمال إلى بلداتهم بسلام.

إيتمار بن غفير الإسرائيليين الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال
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