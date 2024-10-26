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إيران تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن للنظر في الهجوم الإسرائيلي

11:32 م السبت 26 أكتوبر 2024

عباس عراقجي

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وكالات
طالب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي للنظر في هذا الانتهاك الخطير ومحاسبة "النظام المجرم".
وأكد عراقجي أن إيران تحتفظ بحقها في رد مناسب على عدوان لا يمكن فصله عن إبادة في غزة وسفك دماء في لبنان، مضيفا "4 من أبطال جيشنا ضحوا بأرواحهم للتصدي لهذا العدوان الطائش والجبان".
وشدد عراقجي على ضرورة أن يتحد العالم في مواجهة هذا التهديد المشترك للسلام والأمن الدوليين.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات انتقامية، في وقت باكر من اليوم السبت، على العاصمة الإيرانية طهران ومحيطها، بمشاركة 100 مقاتلة ومسيّرة.

عباس عراقجي إيران الهجوم الإسرائيلي مجلس الأمن
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