وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره الأوكراني

القاهرة- (أ ش أ)

بدأت صباح اليوم السبت جلسة المباحثات بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج " أندريه سيبيها" وزير خارجية أوكرانيا.

وتناول الوزيران مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

ومن المقرر أن تجرى في وقت لاحق مراسم توقيع الوزيرين على مذكرة تفاهم بين المعهدين الدبلوماسيين عقب اللقاء الثنائي والجلسة الموسعة التى تجرى بمشاركة وفدي البلدين.

كما يعقد عبد العاطي ونظيره الأوكراني مؤتمرًا صحفيا مشتركاً في ختام المباحثات.