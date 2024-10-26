قضيتا الإجهاض والهجرة.. المنافسة تشتعل في تكساس بين ترامب وهاريس

وكالات

أشعلت ولاية تكساس الأمريكية المنافسة المحمومة بين مرشحي الرئاسة الأمريكية الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس، وذلك قبل أقل من أسبوعين على موعد الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر المقبل.

وعلى الرغم من أنها لا تملك أي فرصة للفوز فيها، اختارت هاريس زيارة تكساس حيث تطرقت الأولى لموضوع الإجهاض برفقة النجمة بيونسيه التي دافعت عن حق النساء في التحكم باجسادهن، والثاني لأزمة الهجرة.

فيما لا تملك نائبة الرئيس الديموقراطي أي فرصة للفوز بأصوات الناخبين الكبار في ولاية تكساس المحافظة في جنوب البلاد، لكنها اختارتها بسبب رمزيتها بعدما منعت السلطات فيها الإجهاض إثر قرار المحكمة الأمريكية العليا في 2022 رفع الحماية الفدرالية لهذا الحق.

في المقابل قال ترامب بعد ظهر الجمعة ساخرا "كامالا هاريس موجودة في تكساس للظهور برفقة مشاهير يلقون رواجا. لكنها لن تقابل أيا من ضحايا الجرائم التي ارتكبها مهاجرون".

وانتقد الرئيس الجمهوري السابق مجددا سهولة اختراق حدود الولايات المتحدة الجنوبية، من عنبر طائرات في أوستن عاصمة ولاية تكساس.

وعشية ذلك، أكد ترامب الذي واصل تشديد لجهته حول موضوع الهجرة أن الولايات المتحدة "أصبحت مكب نفايات العالم".

يشار إلى أن استطلاعات الرأي تظهر منافسة محمومة جدا في اقتراع الخامس من نوفمبر الذي قد يظهر شرخا أكبر من أي وقت مضى بين الناخبات اللواتي يملن تقليدا إلى المعسكر الديموقراطي والرجال الذين ينحون أكثر باتجاه الجمهوريين.

وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن الفارق ضئيل للغاية بين المرشحين للبيت الأبيض في الولايات السبع الرئيسية التي ستحسم نتيجة الاقتراع، مع حصول كل منهما على نسبة 48 % من الأصوات بحسب استطلاع نيويورك تايمز وسيينا كوليدج.