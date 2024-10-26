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قوات الاحتلال تقتحم مبنى بطولكرم بعد حصاره وقصفه

11:49 ص السبت 26 أكتوبر 2024

قوات الاحتلال الاسرائيلي

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وكالات

أفادت مصادر لقناة الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المبنى الذي كانت تحاصره في حارة السلام بطولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، أفادت باشتعال النيران في شقة داخل بناية سكنية في حارة السلام بطولكرم عقب استهدافها من الاحتلال.

ونقلت عن مصادر بالهلال الأحمر الفلسطيني قولها، إن طواقمها الطبية في طولكرم نقلت إلى المستشفى إصابة بالرصاص الحي في القدمين من ضاحية السلام في طولكرم.


قوات الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية فلسطين
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