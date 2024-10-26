صحة غزة: قوات الاحتلال تعتقل الكادر الطبي في مستشفى كمال عدوان

غزة- (د ب أ)

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم السبت، أن قوات الاحتلال اعتقلت كافة الكادر الطبي من الرجال في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن "قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الجرحى والمرضى المتواجدين داخل المستشفى واحتجزت النساء في أحد الغرف داخل المستشفى دون ماء أو طعام".

وناشدت الوزارة كافة المؤسسات الدولية والأممية والجهات المعنية بالتدخل العاجل لحماية المرضى والكوادر الطبية العاملة بالمستشفى.

وكانت الوزارة قالت الليلة الماضية، إن الوضع الحالي داخل مستشفى كمال عدوان يزداد سوءًا بشكل مقلق، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص داخل المستشفى يبلغ 600 شخص، يشمل المرضى والجرحى والطاقم الطبي والمرافقين.

وأشارت إلى "استشهاد طفلين داخل قسم العناية المركزة بعد توقف مولدات المستشفى واستهداف محطة الأكسجين" لافتة إلى تدمير ثلاث سيارات إسعاف وسيارة نقل، مما يعوق عمليات الإغاثة والنقل، كما تم تدمير منظومة توليد الكهرباء عبر الألواح الشمسية، مما يزيد من حدة الأزمة.

وأوضحت أن عدد المرضى والجرحى حاليًا هو 195، بينما يبلغ عدد الطاقم الطبي 70، موضحة إصابة ثلاثة ممرضين وعامل نظافة خلال الأحداث الجارية.





